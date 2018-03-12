Фонари и подсветки в Динской погаснут на час

24 марта с 20.30 до 21.30 по всей стране погаснет подсветка крупнейших архитектурных и инженерных сооружений. Как сообщает пресс-служба районной администрации, в Динской отключат подсветку администрации Динского района, на Аллее Славы и фонтанной площади. Также в этот час не будут работать фонари. Подобные меры приурочены к акции «Час Земли», которую ежегодно проводит Министерство природных ресурсов и WWF России (Международная общественная организация, работающая в сферах, касающихся сохранения, исследования и восстановления окружающей среды). В акции участвуют более 184 стран, почти 7000 городов. В этом году она пройдет под лозунгом «Голосуй за природу». Мероприятие призвано простимулировать интерес людей к проблеме светового загрязнения и прочим экологическим темам.

Впервые "Час земли" провели в 2007 году.