ФСБ задержала группу террористов в Краснодарском крае

И еще в трех регионах России.

Все экстремисты – из международной исламистской организации «Ат-Такфир валь-Хиджра», которая запрещена на территории РФ.

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на центр общественных связей ФСБ, задержали 19 радикалов сразу в Карачаево-Черкесии, Крыму, Краснодарском крае и Ростовской области. Они планировали теракты на территории Северного Кавказа.

В ролике ЦОС ФСБ видно, как к одной группе спецназ проник в квартиру через окно, к другой – по штурмовым лестницам через высокий забор. Обнаружены экстремистская литература, оружие и боеприпасы. Самодельное взрывчатое устройство уничтожили взрывотехники. Все самодельные бомбы были начинены подшипниками и болтами в качестве поражающих элементов.

Всего, по данным ЦОС ФСБ, в ходе обысков изъято свыше 40 экземпляров экстремистских материалов.

«Также в лесу в Карачаево-Черкесии был обнаружен тайник с пулеметом "РПК", автоматом "АКМ", патронами и самодельными взрывными устройствами общей массой более 3 кг в тротиловом эквиваленте, в том числе так называемый "пояс смертника" с поражающими элементами», – дополнила “РГ».

В настоящее время задержанным предъявлены обвинения по ч. 1, ч. 1.1, ч. 2 ст. 282.2 (организация и участие в деятельности экстремистской организации) УК России, в отношении 10 организаторов и активных участников экстремистской организации избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.