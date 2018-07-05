Футбола на площади не будет

Динчане не смогут посмотреть трансляцию матча ¼ финала с участием сборной России на Фонтанной площади. Инициатива администрации района, к сожалению, не может быть реализована из-за отсутствие лицензии. В соответствии с регламентом торганизации фан-зон для общего просмотра футбольных матчей, необходимо согласование с оргкомитетом FIFA и лицензия. Как сообщает глава района Сергей Пономарев, получить их уже физически невозможно.

Так что будем болеть за наших дома у телевизоров или же в кафе и барах — там транслировать футбольные матчи не запрещено.



