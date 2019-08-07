Газовики заставляли динчан заключать договоры?

В редакцию «РВС» обратились динчане с улицы Красной, 44 (ст. Динская). 2 августа сотрудники газовой компании проверяли оборудование в их доме. При этом заключали договоры с каждой квартирой на сумму 2700 рублей. Говорили, если кто-то из подъезда не заключит, то газ отключат у всего подъезда.

Чтобы разобраться в ситуации и выяснить, что за договоры заключали газовики и обязательны ли они, журналист обратился к сотрудникам филиала № 1 Газпром газораспределение.

Они объяснили, что с управляющей организацией дома, расположенного на ул. Красной, 44, заключен договор о техническом обслуживании и ремонте внуридомового газового оборудования.

2 августа сотрудники АО «Газпром газораспределение Краснодар» начали проводить плановое техобслуживание.

Для его проведения в квартирах, в соответствии с законом, сотрудники предлагали жильцам заключить утвержденную форму договора.

Но не было такого, чтобы пугали отключением всего подъезда, если один человек не заключит договор.