"Газпром" установит счетчик газа за 178 рублей в месяц

Компания «Газпром газораспределение Краснодар» установит счетчик газа за 178 рублей в месяц.

АО «Газпром газораспределение Краснодар» объявляет о начале акции, в рамках которой абоненты смогут получить 20% скидку на установку прибора учета газа либо установить его в рассрочку до 5 лет.



Акция распространяется на счетчики G4, G6 и продлится до 10 декабря 2018 г. Предложение направлено в первую очередь на собственников квартир и жилых домов, где установлено отопительное газовое оборудование и объем потребления газа на отопление более 2 м³/ч.



По данным компании «Газпром газораспределение Краснодар», почти 15000 домохозяйств и квартир на Кубани потребляют газ без счетчика, что противоречит законодательству. Причина – отсутствие необходимой суммы на покупку счетчика и его установку.



«На территории Краснодарского края проживает большое количество пенсионеров, инвалидов, малоимущих и многодетных семей, относящихся к социально-незащищенной категории граждан. Мы готовы предоставить специальные условия и сниженные цены для своих потребителей. Абоненту необходимо лишь выбрать, что ему удобнее, рассрочка или скидка 20 %», - отметил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Краснодар» Алексей Руднев.



Стоимость установки счетчика G4* (включая его стоимость и НДС) составляет 9427 рублей. При оформлении рассрочки на 5 лет сумма ежемесячной выплаты составит 178 рублей (с учетом ставки рефинансирования ЦБ РФ). Тому, кто решит оплатить полную стоимость до 10 декабря 2018 года, будет предоставлена скидка 20% на работы по его установке, а это порядка 1227 рублей.



После установки счетчика потребители не только смогут избежать проблем с законом, но и начать экономить, оплачивая только реально потребляемое количество газа, так как больше не придется платить по нормативу.



По вопросам акции обращаться по телефону 8(86162)6-42-33.



Справка:

Согласно Федеральному закону РФ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 261-ФЗ от 23.11.2009 г., потребляемые энергетические ресурсы, в том числе природный газ, подлежат обязательному учету с применением приборов учета, которые должны быть установлены в срок до 1 января 2019 года. Если собственник жилья не установил прибор учета газа, то компания, которая занимается газоснабжением данного помещения, вправе принудительно его установить и взыскать с потребителя все расходы по установке. В случае отказа от оплаты абонент дополнительно понесет расходы, связанные с принудительным взысканием.

* Стоимость установки счетчика G6* (включая его стоимость и НДС) составляет 11417 рублей. При оформлении рассрочки на 5 лет сумма ежемесячной выплаты составит 215 рублей (с учетом ставки рефинансирования ЦБ РФ).