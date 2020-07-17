Где будет действовать одностороннее движение в Динской? (схема)

Где будет действовать одностороннее движение в Динской? (схема)

Где будет действовать одностороннее движение в Динской? (схема)

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10 часов назад Газета РВСДинскаяДинской районНовости Динского районаОдностороннее движение в Динской

Администрация Динского сельского поселения сообщила об изменениях на дорогах станицы. На участке по Красноармейской от Чапаева до Красной пока одностороннего движения нет. Отмечается только, что “действовать изменения начнут в ближайшее время”. Когда именно, не уточняется.

Кроме этой территории, одностороннее движение будет на Чапаева (от Красноармейской до Шевченко), Пролетарской (от Комсомольской до Красной) и Советской (от Комсомольской до Чапаева).

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Комментарии

сеня
сеня 5 часов назад

Изменения все одновременно произойдут? Тогда какой смысл в верхней схеме?

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