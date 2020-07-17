Где будет действовать одностороннее движение в Динской? (схема)

Администрация Динского сельского поселения сообщила об изменениях на дорогах станицы. На участке по Красноармейской от Чапаева до Красной пока одностороннего движения нет. Отмечается только, что “действовать изменения начнут в ближайшее время”. Когда именно, не уточняется.

Кроме этой территории, одностороннее движение будет на Чапаева (от Красноармейской до Шевченко), Пролетарской (от Комсомольской до Красной) и Советской (от Комсомольской до Чапаева).







