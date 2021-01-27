"Где детские выплаты?". На вопрос матерей соцзащита дала ответ

Уже с ночи сегодня, 27 января, в редакцию «РВС» начали массово поступать сообщения от взволнованных мамочек.

«Где пособия?» – задаются вопросом они.

Больше всего сейчас спрашивают о выплатах по уходу за ребенком до полутора лет.

Напомним, по закону в управлении социальной защиты деньги отправляют до 26 числа каждого месяца. Мы снова обратились в ведомство для разъяснения ситуации. Там ответили следующее.

Деньги соцзащита отправила еще 18 января.

«Платежные поручения* проходят согласование в Министерстве финансов, далее отправляются на зачисление в кредитные учреждения (банки. – Ред.). Минфин нам не отчитывается о согласовании платежных поручений, но, насколько мы знаем, они согласовали платежные поручения и отправили средства до 25 января. Срок дальнейшего зачисления зависит от банков, в среднем это 3 рабочих дня. Так что в ближайшее время деньги зачислят людям. Заметим также, что это довольно стандартная ситуация для начала года, так как открывается открывается финансовый год, проходят согласования денежные лимиты и многое другое», – рассказали в управлении социальной защиты Динского района .

*Распоряжение банку перевести определенную денежную сумму на счет получателя средств.



