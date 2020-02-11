Где и как разрешено выгуливать собак?

Владельцы питомцев из Динской задали в “РВС” вопрос о том, планируется ли на территории поселения создание площадок для выгула собак.

“Нас много, мы съезжаемся не только со всей станицы, но и из района. Сделают ли место, где можно будет спокойно отпустить собак, чтобы они набегались, где можно тренировать их? Например, отлично было бы сделать эту площадку в Комсомольском парке”, - предлагают люди.

Журналист “РВС” связалась с главой Динского сельского поселения Виталием Литвиновым, который рассказал, что пока площадки для выгула собак в Динской нет, но сейчас рассматривается вопрос о ее создании.

В законе* же прописаны следующие требования к содержанию домашних животных:

1. Владельцам животных необходимо соблюдать общие требования. Кроме того, важно учитывать права и законные интересы лиц, проживающих в многоквартирном доме, в помещениях которого содержатся питомцы.

2. Не допускается использование домашних животных в предпринимательской деятельности, за исключением случаев, установленных правительством Российской Федерации.

3. Предельное количество домашних животных определяется исходя из возможности владельца обеспечивать им условия, соответствующие ветеринарным нормам и правилам, а также с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

4. Выгул домашних животных должен осуществляться при условии обязательного обеспечения безопасности граждан, животных, сохранности чужого имущества.

5. При выгуле необходимо соблюдать следующие требования:

1) исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного при пересечении проезжей части автомобильной дороги, в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов, во дворах таких домов, на детских и спортивных площадках;

2) убирать продукты жизнедеятельности питомца в местах и на территориях общего пользования;

3) не допускать выгул животного вне мест, разрешенных решением органа местного самоуправления для выгула животных.

6. Потенциально опасную собаку необходимо выгуливать на поводке и в наморднике независимо от места, за исключением случаев, если это животное находится на огороженной территории, принадлежащей владельцу. О наличии этой собаки должна быть сделана предупреждающая надпись при входе на данную территорию.

*ст. 13. ФЗ № 498 "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"