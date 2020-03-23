Где и когда отключат газ в многоквартирных домах района?

Филиал №1 АО "Газпром газораспределение Краснодар" планирует проведение комплекса работ по техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в следующих многоквартирных домах.

Станица Динская

Улица Октябрьская, 145

23-24 марта

23-24 марта - техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

24 марта - проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

Улица Гоголя, 90

23-24 марта

23-24 марта - техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

24 марта - проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

Улица Красная, 70

25-26 марта

25-26 марта - техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

26 марта - проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

Улица Гоголя, 165

24-26 марта

24-25 марта - техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

26 марта - проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

Улица Красная, 11А

25-26 марта

25-26 марта - техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

26 марта - проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

Улица Железнодорожная, 155

25-26 марта

25-26 марта - техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

26 марта - проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

Поселок Украинский

Улица Мира, 5

23-25 марта

23-24 марта - техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

25 марта - проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

Станица Васюринская

Улица Ставского, 53

24-26 марта

24-25 марта - техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

26 марта - проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

Станица Новотитаровская

Улица Красноармейская, 41

24-26 марта

24-25 марта - техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

26 марта - проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.