Где и когда отключат газ в многоквартирных домах района?
Филиал № 1 АО "Газпром газораспределение Краснодар" планирует проведение комплекса работ по техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в следующих многоквартирных домах.
Станица Динская
Улица Комсомольская, 107
1-4 февраля
1-4 февраля - техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
4 февраля - проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
Улица Комсомольская, 105
1-3 февраля
1-3 февраля - техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
3 февраля - проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
Улица Комсомольская, 112
1-4 февраля
1-4 февраля - техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
4 февраля - проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
Улица Красная, 108
1-3 февраля
1-3 февраля - техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
3 февраля - проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
Улица Красная, 90
1-4 февраля
1-4 февраля - техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
4 февраля - проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
Улица Спортивная, 3А
1-3 февраля
1-3 февраля - техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
3 февраля - проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
Улица Комарова, 6
1-4 февраля
1-4 февраля - техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
4 февраля - проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
Улица Красная, 111
1-5 февраля
1-5 февраля - техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
5 февраля - проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
Станица Васюринская
Улица Комсомольская, 49
1-2 февраля
1-2 февраля - техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
2 февраля - проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
Улица Комсомольская, 40
3-5 февраля
3-5 февраля - техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
5 февраля - проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
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