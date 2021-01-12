Где окунуться на Крещение в Динском районе

В храмах района пройдут крещенские службы с соблюдением всех санитарных норм: наличие масок, дистанция и термометрия.

Купели будут оборудованы и примут желающих в промежутках между службами.

В станице Пластуновской крещенский обряд купания проведут:

в Усадьбе “Фамилия” 19 января рано утром, около 7.00;

в женском монастыре Божьей Матери “Всецарица” с 18 января после утренней службы до конца дня 19 января.

В станице Новотитаровской в храме Андрея Первозванного с утра 18 января до 17.00 19 января.

Службы будут идти 18 и 19 января в 8.00 во всех храмах района.

Ночные богослужения пройдут 18 января:

в станице Динской в Свято-Троицком храме в 23.00,

в станице Новотитаровской в храме Андрея Первозванного в 23.00,

в станице Пластуновской в женском монастыре у матушки Неониллы в 23.00,

в храме Вознесения Господня в 2.00 19 января.

Крещенскую воду желательно пить натощак со словами: “Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь”. Этой водой окропляют людей, дома, поля для урожая. Она наделена особой силой и целебными свойствами, ее хранят в течение года и используют в особо значимые моменты.

Настоятели храмов призывают соблюдать дисциплину и порядок во время посещения церквей.