Где остались пешеходные переходы на Красной в Динской?

Наверняка многие жители и гости Динской заметили, что пешеходных переходов на улице Красной стало меньше. Журналист «РВС» узнала, с чем это связано, и подготовила полный список мест, где дорогу переходить положено.

Пересечение улицы Красной с Гоголя. 1 пешеходный переход по Красной (за перекрестком в сторону центра станицы), а также 2 пешеходных перехода по улице Гоголя. Здесь никаких изменений нет.

Следующее место, где можно перейти дорогу, – пересечение улиц Красной и Линейной. Здесь 1 пешеходный переход по центральной улице, который находится после перекрестка в сторону улицы Новой. И 2 «зебры» по улице Линейной.

Пересечение Красной и Новой. Здесь один переход по Красной и 2 – по Новой. Все без изменений.

Красная-Кирова. Здесь появились светофоры, но они пока не функционируют. 2 пешеходных перехода по Красной и 2 – по Кирова.

На пересечении с улицей Школьной по главной улице станицы 1 пешеходный переход (после Школьной, в сторону Калинина). Стоит отметить, что на нем довольно часто случаются аварии. На Школьной – 1 переход.

Возле МФЦ и «Магнита» проходят пешеходные переходы параллельно проезжей части.

Пересечение Красной и Калинина. Здесь, как и на Кирова, появился светофор, но он пока не работает. 2 пешеходных перехода по Красной и 2 – по Калинина.

Красная-Красноармейская. Здесь убрали один пешеходный переход. Теперь перейти центральную улицу можно будет перед пересечением с Красноармейской (если смотреть в сторону фонтанной площади). На Красноармейской – 2 «зебры».

На пересечении с Пролетарской изменений не произошло. Там так и остался светофор, а также 4 пешеходных перехода по периметру перекрестка.

Красная-Советская. Здесь один переход через центральную улицу (за Советской, в сторону ул. Шевченко), а также один – через Советскую.

Изменений не произошло и на пересечении Красной и Шевченко. Здесь остался светофор и 2 пешеходных перехода по Красной и 2 – по Шевченко.

А на пересечении центральной улицы с Луначарского убрали один пешеходный переход (который находился ближе к почте). Теперь перейти улицу можно только перед перекрестком. На Луначарского так и осталось 2 пешеходных перехода.

Красная-Кирпичная. Все без изменений. Светофор и по два перехода на пересекающихся улицах.

Пересечение с улицей Хлеборобной. Также светофор и по две «зебры» на Красной и на Хлеборобной.

Пешеходный переход между третьей школой и Домом культуры остался на месте.

Параллельно дороге проходит пешеходный переход от ДК к детскому саду.

Возле церкви (на пересечении с Широкой) 2 перехода по улице Красной и 2 – по Широкой.

Пересечение с улицей Первомайской. «Зебра» через Красную – после Первомайской (в сторону Садовой). По Первомайской – 2 перехода.

Еще один пешеходный переход через центральную улицу находится перед улицей Садовой.

На вопрос, почему некоторые пешеходные переходы убрали, подрядчик ответил так: «На тех перекрестках, где отсутствуют светофоры, по одному переходу убрали. Это сделано для безопасности самих пешеходов и для увеличения пропускной способности дороги».





В редакцию «РВС» поступают различные вопросы, которые касаются реконструкции центральной улицы в Динской. Так, людей, которые на ней живут, волнует такая проблема: тротуар подняли, тем самым ограничив въезд во дворы.

Подрядчик рассказал, что пока временно заезды подсыпят для того, чтобы транспорт мог заезжать и выезжать. Все неудобства, связанные с этой проблемой, будут устранены. Окончательно въезды облагородят, когда поднимут уровень дорожного полотна, тогда все это будет находиться на одном уровне: подъезд – тротуар – проезжая часть.

Завершить работы по благоустройству тротуаров планируется до 15 февраля. А ремонт проезжей части начнется в конце февраля, если позволят погодные условия.





Динчан (в частности, автомобилистов) волнует еще один вопрос: установят ли забор возле администраций района и поселения, ведь там люди постоянно перебегают дорогу в неположенном месте, чем создают аварийную обстановку? Подрядчик объяснил, что ограждение установлено по всем нормам. Его нет только в месте заезда в администрацию сельского поселения, а также в остановочных карманах, куда заезжают автобусы.