Фото: @dinskoe_poselenie
Где установлены бункеры для сбора веток в Динской?
Бункеры для сбора веток в Динской сейчас установлены на следующих точках:
- спорткомплекс "Аполлон",
- ул. Гоголя (магазин "Волна"),
- ул. Береговая – ул. Кирова,
- ул. Красная – ул. Первомайская,
- ул. Красная – ул. Широкая,
- ул. Октябрьская – ул. Первомайская,
- ул. Октябрьская – ул. Широкая,
- ул. Октябрьская – ул. Хлеборобная,
- ул. Октябрьская – ул. Луначарского,
- ул. Октябрьская – ул. Калинина,
- ул. Октябрьская – ул. Линейная,
- ул. Пушкина, 2,
- ул. Комарова – ул. Есенина.
Мусор вывозится еженедельно по понедельникам и четвергам.
Комментарии
А,на Кирова,когда???