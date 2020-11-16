Где установлены бункеры для сбора веток в Динской?

Где установлены бункеры для сбора веток в Динской?
Фото: @dinskoe_poselenie

Где установлены бункеры для сбора веток в Динской?

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12 часов назад Бункеры для сбора веток в ДинскойГазета РВСДенис ЖигловДинскаяДинской районНовости Динского района

Бункеры для сбора веток в Динской сейчас установлены на следующих точках:

  • спорткомплекс "Аполлон",
  • ул. Гоголя (магазин "Волна"),
  • ул. Береговая  ул. Кирова,
  • ул. Красная – ул. Первомайская,
  • ул. Красная  ул. Широкая,
  • ул. Октябрьская  ул. Первомайская,
  • ул. Октябрьская – ул. Широкая,
  • ул. Октябрьская  ул. Хлеборобная,
  • ул. Октябрьская  ул. Луначарского,
  • ул. Октябрьская  ул. Калинина,
  • ул. Октябрьская  ул. Линейная,
  • ул. Пушкина, 2,
  • ул. Комарова – ул. Есенина.

Мусор вывозится еженедельно по понедельникам и четвергам.

Комментарии

Коронавирус
Коронавирус 11 часов назад

А,на Кирова,когда???

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