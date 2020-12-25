Фото: @dinskoe_poselenie
Где в Динском поселении установлены бункеры для сбора веток?
На территории Динского сельского поселения установлено 9 бункеров-накопителей.
Адреса
Станица Динская:
- ул. 70 лет Октября/ул. Орджоникидзе;
- ул. 70 лет Октября/ул. Янковского;
- ул. Ульянова, 179 (напротив магазина Фергана);
- ул. Суворова, 100 (напротив магазина);
- ул. Суворова/ул. Кутузова;
- ул. Автомобилистов/ул. Центральная.
Поселок Украинский:
- ул. Заречная/ул. Комсомольская;
- ул. Советов/ ул. Новая;
- Динское сельское поселение 500 м к югу от поселка Украинский (кладбище).
Комментарии