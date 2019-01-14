Где в Динском районе пройдут службы и откроют купели на Крещение?

В 2019 году Крещение выпадает на субботу. «РВС» подготовила расписание служб во всех церквях Динского района, а также узнала места, где пройдут крещенские купания.





График служб в храмах Динского района

Станица Динская

Храм Святой Троицы (ул. Широкая, 55)

18 января в 8.00, в 23.30.

19 января в 8.00.





Молельная комната храма «Иконы Казанской Божьей Матери» (в Доме культуры станицы Динской, ул. Тельмана, 143)

18 января в 22.30.

19 января в 8.00.





Поселок Агроном

Храм Благовещения Пресвятой Богородицы (ул. Парковая, 2)

18 января в 8.00.

19 января в 8.00.





Станица Васюринская

Храм Успения Пресвятой Богородицы (ул. Ленина, 101 А)

18 января в 16.00.

19 января в 8.00.





Село Красносельское

Храм св. Мученика Трифона Аламейского (ул. Гагарина)

18 января в 16.00.

19 января в 8.00.





Поселок Найдорф

Храм св. Николая Чудотворца

18 января в 14.00.

19 января в 8.00.





Станица Нововеличковская

Храм св. Архистратига Михаила (ул. Шевченко, 6)

18 января в 8.00.

19 января в 8.00.





Село Первореченское

Храм св. Преподобного Серафима Саровского (ул. Ленина, 98)

18 января в 15.00.

19 января в 8.30.





Станица Старомышастовская

Храм Вознесения Господня

18 января в 8.00, в 22.00.





Поселок Южный

Храм Преображения Господня

18 января в 16.00.

19 января в 8.00.





В станицах Пластуновской и Новотитаровской будут открыты крещенские купели.





Станица Пластуновская

Храм Вознесения Господня (ул. Красная, 107а)

18 января в 7.30.

19 января в 2.00.





База отдыха «Усадьба Фамилия» – с 7.00 до 8.00. Купель открыта с 8.00 до 17.00 (расположится она на большом пирсе). Адрес: станица Пластуновская, ул. 3-я река Кочеты.



Подворье женского монастыря в честь иконы Божьей Матери «Всецарица» (станица Пластуновская)

Свято-Вознесенский храм и церковь Благовещения Пресвятой Богородицы на подворье Краснодарского Всецарицынского монастыря: на берегу реки Ставок, на месте упраздненного колхоза, N45°18'51.97" E39°14'21.69". 25 км от ст. Динской (учитывая петлю разворота).

Окунуться в купель можно с 13.00 часов 18 января и до 17.00 часов 19 января. Литургия и чин Великого освящения воды состоится 18 января в 12.00 и в полночь с 18 на 19 января.





Станица Новотитаровская

Храм св. Апостола Андрея Первозванного (ул. Советская, 60)

18 января в 8.00, в 23.30.

19 января в 8.00.

Купель — с 8.00 с 18 до 19 января.





Храм Покрова Пресвятой Богородицы (ул. Ленина, 76)

18 января в 7.30.

19 января в 8.00.