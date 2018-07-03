Где жителям Динского района приобрести газ в баллонах?

В редакцию «РВС» обращаются читатели с вопросом: «где сейчас можно обменять пустой газовый баллон на полный?».

Раньше такая процедура не составляла проблем — их заправляли в нескольких пунктах в станице Динской, да и в других поселениях можно было это сделать.

Сейчас же, согласно закону, осуществлять напрямую закачку сжиженного газа в баллоны нельзя, их можно только обменивать (если срок годности оборудования не истек) в специализированных пунктах. Единственным лицензированным поставщиком на территории Динского района является ИП Баштинский. Для того, чтобы приобрести у него голубое топливо, нужно оставить заявку в диспетчерской службе, указав свой адрес и контактный телефон.

Затем, когда формируется заказ примерно в 20 баллонов, они доставляются прямо к домам клиентов.

Когда вам привозят новый баллон с газом, вы отдаете на обмен свой пустой.

Рассчитаться можно напрямую с водителем.

Заявки принимаются по телефону: 8 (905) 477-24-51.

Стоимость 1 килограмма газа составляет 32,5 руб. (без учета доставки). В баллон заправляют 20 кг. газа.

Стоимость баллона газа с доставкой до двора - 800 руб.