Генеральная прокуратура РФ: «Вместе против коррупции!»

Генеральная прокуратура Российской Федерации в рамках работы Межгосударственного совета по противодействию коррупции провела Международный молодежный конкурс социальной рекламы «Вместе против коррупции!»

Все участники данного конкурса социальной антикоррупционной рекламы присылали плакаты и видеоролики. Главными пожеланиями организаторов были креативность и оригинальный подход.

В творчестве соревновались не только россияне, но и представители других стран-участников Межгосударственного совета по противодействию коррупции и стран-участниц БРИКС.

Их работы уже опубликованы и доступны для скачивания по ссылке: https://yadi.sk/d/DrlxkPHFteS9WA.

Победителей наградят в декабре на торжественной церемонии, которую приурочат к Международному дню борьбы с коррупцией.