Геннадий из Новотитаровской раздал продукты нуждающимся семьям

Геннадий из Новотитаровской раздал продукты нуждающимся семьям

Геннадий из Новотитаровской раздал продукты нуждающимся семьям

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9 часов назад Газета РВСДинской районНовости Динского районаНовотитаровскаяПомощь нуждающимся

В конце апреля в редакцию позвонил житель Новотитаровской Геннадий Аракелян. Журналисту «РВС» он рассказал, что со своей женой хочет последовать примеру губернатора Вениамина Кондратьева и оказать помощь семьям, которые в период карантина попали в сложную жизненную ситуацию, раздав им продукты.

Мы связались с Ниной Мищенко – председателем районной благотворительной общественной организации поддержки семей «Дари добро». О некоторых людях, которые нуждаются в поддержке, рассказала она.

Уже 2 мая Геннадий подарил многодетным, мамам-одиночкам, инвалидам и пенсионерам 15 продуктовых наборов (11 семей из Новотитаровской и 4 – из Нововеличковской). Часть из них числится в общественной организации «Дари добро», другая часть туда не входит, но тоже относится к тем, кто оказался в трудной ситуации. Нина Мищенко является также председателем ТОС №9 в Новотитаровской и не по наслышке о них знает.

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Семьи выразили организаторам благодарность:

«Огромнейшее спасибо ещё раз людям, которые могут прийти на помощь в трудную ситуацию. Даже как-то не удобно. Но безумно приятно. СПАСИБО!»

«Большое спасибо за помощь. Я действительно в шоке от удивления. Ребятам низкий поклон!»

«Очень хочется от всей души поблагодарить Нину и спонсоров за оказанную помощь. Спасибо вам большое! И дай Бог всем здоровья и терпения!»

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