ГИБДД Динского района разыскивает очевидцев четырех ДТП

ОГИБДД по Динскому району разыскивает очевидцев ДТП, которое произошло 21 июля 2018 года около 8.30 по адресу: станица Динская, улица Пролетарская, 31 с участием автомобиля "Мерседес" и неустановленного транспортного средства.

Также 30 июля около 2.15 в Новотитаровской произошло аналогичное ДТП по адресу: Продольная, 52 с участием ВАЗ-2107 и неизвестным транспортом, предположительно ВАЗ-2114.

Разыскивают и очевидцев происшествия, случившегося в ночь с 14 на 15 июля в Васюринской на улице Железнодорожно,й 42. В данном случае участниками стали "Митсубиси-Галант" и неустановленное транспортное средство.

25 июля в промежуток времени с 8.50 до 18.00 в Нововеличковской (улица Бежко, 26) тоже произошло ДТП. Первое авто – "Мазда-6", второе неизвестно.

Очевидцам просьба обращаться по телефону 8-918-335-52-26.