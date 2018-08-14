ГИБДД Динского района разыскивает очевидцев трех ДТП

6 августа около 9:30 в станице Новотитаровской на ул.Кузнечная 59 неустановленный водитель на автомобиле предположительно ВАЗ 2105-07 светлого цвета совершил наезд на пешехода и скрылся с места ДТП



9 августа в пос.Южном водитель на неустановленном транспортном средстве допустил наезд на бордюрный камень, расположенный напротив дома №26 по ул.Садовой и скрылся с места ДТП.



10 августа около 22:50 на дороге Колосистый — Копанской — Новотитаровская на 25-м километре водитель на неустановленном транспортном средстве совершил наезд на велосипедиста и скрылся с места ДТП.



Если Вы стали очевидцем одного из вышеперечисленных ДТП, то сообщите информацию по телефону: 8-918-335-52-26