Фото взято с сайта www.vnd12.ru
ГИБДД Динского района разыскивает очевидцев трех ДТП
6 августа около 9:30 в станице Новотитаровской на ул.Кузнечная 59 неустановленный водитель на автомобиле предположительно ВАЗ 2105-07 светлого цвета совершил наезд на пешехода и скрылся с места ДТП
9 августа в пос.Южном водитель на неустановленном транспортном средстве допустил наезд на бордюрный камень, расположенный напротив дома №26 по ул.Садовой и скрылся с места ДТП.
10 августа около 22:50 на дороге Колосистый — Копанской — Новотитаровская на 25-м километре водитель на неустановленном транспортном средстве совершил наезд на велосипедиста и скрылся с места ДТП.
Если Вы стали очевидцем одного из вышеперечисленных ДТП, то сообщите информацию по телефону: 8-918-335-52-26
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