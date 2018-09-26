ГИБДД ищет очевидцев ДТП

26 августа 2018 года с 8.00 до 13.00 в ст. Васюринская на ул. Ставского д. 35, неустановленный водитель на неустановленном авто допустил наезд на авто Форд Фокус госномер М945ТТ 123, после чего скрылся с места ДТП.

27 августа в 17.10 в ст. Динская на ул. Хлеборобная около дома №40 неустановленный водитель на автомобиле допустил наезд на припаркованный автомобиль Джили Эмгранд, госномер АН1192 IK, после чего скрылся с места ДТП.

5 сентября около 7.45 в ст. Пластуновской на ул. Красной около дома 79 неустановленный водитель на авто красного цвета зацепил пешехода Отрощенко на пешеходном переходе и, не останавливаясь, уехал с места ДТП.

4 сентября с 18.30 до 9.00 5 сентября в п. Южный неустановленный водитель допустил наезд на припаркованный автомобиль Nissan X-Trail А 982 ТН 123, после чего скрылся с места ДТП.

10 сентября в 15.20 в ст. Васюринской по ул.Ставского около дома 13 неустановленный водитель допустил наезд на металлическое ограждение, после чего скрылся с места ДТП.

12 сентября в 12.00 в ст. Динской по ул. Пролетарской около дома 55 неустановленный водитель допустил наезд на припаркованный автомобиль ВАЗ 21140, госномер Н 037 ТХ 93, после чего скрылся с места ДТП.

Всем свидетелям данных ДТП просьба обращаться по телефону: 8 (918) 335-52-26.