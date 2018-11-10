ГИБДД ищет свидетелей трех ДТП в Динском районе

В ночь с 5 на 6 октября в Васюринской на пересечении улиц Ленина и Ставского неизвестный водитель на неустановленном автомобиле врезался в ограждение центрального парка.

4 октября в 9.20 в Новотитаровской на улице Широкой, 97 неизвестный водитель на авто, предположительно Ниве светлого цвета столкнулся с ВАЗ 213100

8 ноября в промежуток времени с 8.30 до 17.00 в Динской на улице Промышленной,2 неизвестный водитель допустил наезд на припаркованный автомобиль Хендай Солярис.

Свидетели ДТП могут обратиться по номеру телефона 8 (961) 510-33-34.