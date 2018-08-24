ГИБДД напоминает: ж/д переезд – зона повышенной опасности

Вчера, 23 августа, сотрудники ОГИБДД по Динскому району в Новотитаровской провели акцию «Железнодорожный переезд». Водителям еще раз напомнили о том, насколько опасно и какие последствия могут быть в результате нарушений правил дорожного движения при пересечении ж/д переездов.

Сотрудники Госавтоинспекции отметили: железная дорога - зона повышенной опасности. Это сложный и опасный участок, требующий внимания и строгого соблюдения ПДД.







