ГИБДД проведет рейдовые мероприятия до Нового года и после

В Динском раоне пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Бахус».

Будет два этапа: с 25 по 31 декабря и со 2 по 8 января.

Оно направлено на то, чтобы снизить уровень аварийности, выявить и привлечь к ответственности водителей, которые являются злостными правонарушителями и лиц, управляющих автомобилями в состоянии опьянения на дорогах муниципалитета и края.

"Уважаемые водители! Будьте предельно внимательны и осторожны. Не допускайте управление транспортными средствами в состоянии опьянения, пропускайте пешеходов на пешеходных переходах, соблюдайте скоростной режим", - призвал заместитель начальника ОГИБДД ОМВД России по Динскому району Виктор Моренченко.