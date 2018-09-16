ГИБДД проверит пешеходные переходы в Динском районе

Динчанам предлагают проверить дороги на предмет безопасности движения пешеходов. С такой инициативой к жителям района обращается ОГИБДД ОМВД России по Динскому району:

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«В целях повышения эффективности надзорных мероприятий, направленных на совершенствование условий для безопасного движения пешеходов, просим Вас в случае выявления недостатков в обустройстве улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций Динского района, в том числе и на маршрутах движения к образовательным учреждениям, сообщать в Отдел МВД России по Динскому району по адресу: ст. Динская, ул. Шевченко д.25 или по тел. 8(86162) 6-15-94, «02»

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От редакции добавим, что к нам как раз пришел такой сигнал: автобусная остановка «Ударник» вызывает опасения местных жителей. Нет навеса, и в любую погоду детвора и пожилые люди ждут автобус под открытым небом.





Но и это еще не все. «После малейшего дождя дорога к остановке превращается в одну большую грязную массу. Дети, которые идут в школу, вынуждены к переходу за 200 метров, чтобы попасть на остановку не испачкав обувь.





А что творится вдоль так называемых пешеходных дорожек! Пешеходов окатывает водой от колес проезжающего транспорта.





Неужели такой большой район как «Ударник» не заслуживает 100 метров благоустроенной с обеих сторон дороги и нормальной остановки?

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