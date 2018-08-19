ГИБДД проводит профилактические мероприятия в районе

Напомним, с 20 августа по 9 сентября на территории Динского района пройдет третий этап профилактического мероприятия «Внимание дети», цель которого профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в период летних каникул и начала нового учебного года.

Также с 20 по 29 августа пройдет третий этап целевого комплексного профилактического мероприятия «Автобус» в целях пресечения нарушений законодательства при осуществлении пассажирских перевозок автомобильным транспортом.