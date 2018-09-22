ГИБДД разработает единый знак "Ребенок в машине"

ГИБДД разработает единый знак
Фото: www.loveincity.ru

ГИБДД разработает единый знак "Ребенок в машине"

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7 часов назад АвтомобилиВ машине ребенокГИБДДНаклейки на автомобиль

Единый знак, предупреждающий, что в автомобиле перевозят детей хотят закрепить в ПДД. Сейчас родители сообщают об этом самыми разными наклейками и стикерами. Эту «народную инициативу» поддержало и ГИБДД, предложившее разработать единый образец по аналогии со знаком «Начинающий водитель».

Знак о нахождении в машине ребенка не будет обязательным. Решать, клеить такую наклейку на свое авто или нет, будут сами родители.

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