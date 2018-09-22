ГИБДД разработает единый знак

Единый знак, предупреждающий, что в автомобиле перевозят детей хотят закрепить в ПДД. Сейчас родители сообщают об этом самыми разными наклейками и стикерами. Эту «народную инициативу» поддержало и ГИБДД, предложившее разработать единый образец по аналогии со знаком «Начинающий водитель».

Знак о нахождении в машине ребенка не будет обязательным. Решать, клеить такую наклейку на свое авто или нет, будут сами родители.