ГИБДД разыскивает свидетелей аварии с летальным исходом

10 февраля 2018 года в 17.05 в Динском районе на автодороге «Калининская – Новотитаровская» (32 км + 25-30 м) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля ВАЗ-217050 и автобуса "Хендэ-Aэротоун".

ОГИБДД ОМВД России по Динскому району просит очевидцев ДТП звонить по телефону 8-928-88-24-244.

Напомним, в результате аварии на месте происшествия погибла 27-летняя девушка, управляющая отечественным автомобилем.