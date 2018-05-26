ГИБДД разыскивает свидетелей трех ДТП

Разыскиваются очевидцы ДТП, которое произошло в период с 06.04.2018 по 07.04.2018 по адресу: ст. Нововеличковская, ул. Ленина, 26. Неизвестный водитель, управляя автомобилем, совершил наезд на металлическое дорожное ограждение тротуара, проходящего вдоль МБДОУ «Детский сад №9», после чего скрылся с места ДТП, участником которого он являлся.





Разыскиваются свидетели ДТП, которое произошло 06.05.2018 в период времени с 18.00 до 19.30 по адресу пос. Южный, ул. Молодежная, 49 А, где неизвестный водитель, управляя автомобилем, совершил наезд на припаркованный автомобиль Lexus, после чего скрылся с места ДТП.





Разыскиваются очевидцы ДТП, которое произошло в период с 20.00 14.05.2018 по 6.00 15.05.2018 по адресу: ст. Нововеличковская, ул. Городская, 16, где неизвестный водитель совершил наезд на автомобиле на металические ворота домовладения, и скрылся с места ДТП.





Если вам что-либо известно по данным ДТП — звоните по номеру: 8 (960) 480-70-60.