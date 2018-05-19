Гидрогелевые шарики: за и против. Мнение врачей

Стеклянные вазы с разноцветными полупрозрачными шариками гидрогеля, в которых растут комнатные растения уже перестали быть экзотической новинкой.

Гидрогель - это полимерный материал, гранулы которого способны впитывать большое количество воды с растворенными в ней удобрениями и постепенно отдавать ее растениям.

Декоративный гидрогель или аквагрунт – это материал в виде разноцветных гранул. Мелкие кристаллики полимера заливают водой и они превращаются в мягкие блестящие шарики размером 1-1,5 сантиметра. Шарики помещают в прозрачные сосуды, чередуя слои разного цвета, и высаживают в них растения.

Помимо использования как субстрата для комнатных растений, его используют для сохранения срезанных цветов и применяют как декоративный освежитель воздуха, добавляя в воду ароматические вещества.

Выглядит все это очень красиво и весьма привлекательно для детей.

Гидрогель - материал стерильный, в нем не размножаются бактерии и не заводятся мошки. После использования его можно высушить и хранить до следующего раза в коробке в виде гранул.

Красивые шарики гидрогеля заинтересуют любого ребенка. Для деток постарше замачивание гранул, наблюдение за их увеличением и высаживание черенков растений в полимерные шарики может стать интересным занятием .

Но для малышей яркие шарики тоже очень интересны. В смысле попробовать скушать.

Производители утверждают, что гидрогель совершенно экологически безвредный продукт.

Вопрос в том, насколько он безопасен для детей?

Наверное, вазы с гидрогелевыми шариками лучше держать от малышей подальше.

На упаковке гидрогеля не указано, из чего изготовлен этот чудо-продукт. В сети есть статьи о том, что при деполимеризации гидрогеля выделяется акриламид. Так же акриламид может содержаться в качестве остаточного продукта, загрязняющего вещества в ходе производства.

Вот один из неприятных случаев с проглатыванием гидрогелевых шариков ребёнком:

Несколько дней боролись медики за жизнь годовалой Алёны, которая проглотила, на первый взгляд, безобидные, маленькие гидрогелевые шарики. Они постепенно разбухали внутри организма и в итоге полностью заблокировали кишечник. Врачам 13-й больницы имени Филатова пришлось провести три серьёзных операции.

Простое детское любопытство едва не привело к настоящей трагедии. Годовалая Алена увидела у старшего брата баночку с яркими шариками и просто решила поиграть. Об этом сообщает "ТВ Центр".

"Ребенок умудрился открыть эту баночку и проглотить три или четыре шарика. В водной среде эти они увеличились. Они полностью закупоривают просвет кишечника, как правило, тонкой кишки. И не дают возможности продвижения кишечника в дальнейшем. Без, естественно, хирургической помощи", - рассказал заведующий отделением неотложной хирургии больницы №13 имени Филатова Алексей Смирнов.

К врачам Алена поступила уже в критическом состоянии - кишечная непроходимость, рвота и вздутие живота. Теперь позади три операции. О том, что эти яркие шарики настолько опасны для здоровья, родители девочки даже не подозревали. Да и как поверить, если так называемые "орбиз", наоборот, чуть ли не рекомендованы к использованию. Применяются и в растениеводстве и как увлажнители воздуха и даже в качестве игрушек - якобы развивают мелкую моторику и просто приятны на ощупь. Притягивает и их яркий внешний вид.

На первый взгляд, гидрогелевые шарики можно перепутать с конфетами. Маленькие и разноцветные. Не удивительно, что они так привлекают детей. Кажется, что все весьма безобидно - пока не положишь их в воду. Через некоторое время их размер может отличаться от первоначального в несколько десятков раз.





ГИДРОГЕЛЬ ДЛЯ РЕБЕНКА: ЧЕМ ОПАСЕН И МОЖНО ЛИ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ИГРАХ?

Чем опасен гидрогель для ребенка? Ничем, если соблюдать элементарную технику безопасности. Даже сдутый воздушный шарик можно считать «пороховой бочкой», ведь изобретательный малыш вполне может использовать его в качестве жевательной резинки. А старые добрые кубики? В комнате, где собралось сразу несколько сорванцов, они вполне могут превратиться в метательные снаряды. Итак, как надо обращаться с гидрогелевыми орбизами и другими растущими в воде игрушками?

Следите, чтобы ребенок не глотнул мелкий шарик. При попадании во влажную среду он начинает увеличиваться в размерах.

Нельзя разгрызать шарики, давить их. Если орбис разрушился, надо его немедленно выбросить. Частицы полимера вряд ли принесут пользу детскому организму.

Арбизы придется вычеркнуть из длинного списка детских развлечений, если у ребенка проявляется индивидуальная аллергическая реакция.

Также стоит покупать растущие игрушки у проверенных поставщиков, в интернет-магазинах, которые гарантируют безопасность гидрогелевых шариков и предоставляют информацию о производителе.

ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ гидрогелевого шарика или шариков нужно дать ребенку обильное питье для промывания пищеварительной сисемы. При проглатывании большого количества шариков из гидрогеля необходимо обратиться к врачу.

Людмила Золотых врач Динской ЦРБ