«Гимн Кириллу и Мефодию». Исторический час в библиотеке

16 мая в Межпоселенческой библиотеке прошел исторический час «Гимн Кириллу и Мефодию», посвященный Дню славянской письменности и культуры.

Отец Иоанн, священнослужитель Свято-Вознесенского храма ст. Пластуновской в своем выступлении отметил важную роль появления письменности, о ее непростом процессе становления, длившемся тысячелетия.

Ученики БОУ СОШ № 2 с большим вниманием и интересом слушали об основоположниках славянской письменности, ученых и просветителях, создавшим впервые в мире славянское письмо, известных во всех славянских странах братьях Кирилле и Мефодии.







