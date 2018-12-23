Гимнастки Динского района привезли россыпь наград из Геленджика

14 декабря прошло открытое первенство Геленджика по художественной гимнастике. В этих соревнованиях приняли участие спортсмены из Анапы, Луганска, Краснодара, Геленджика пос. Мостовского и ст. Динской.

Динской район представляли воспитанницы тренеров МБУДО «ДЮСШ № 1» МО Динской район Черкасовой О.В. и Алехиной Е.В., участницы выступали в четырех возрастных группах – в возрастной группе 2007г.р. заняли –1 место, в группах 2009, 2010 и 2011 г.р. спортсменки заняли серебряные награды.

Хочется отметить увеличение количества трудностей в новых композициях у наших гимнасток, и рост мастерства от старта к старту.

Пожелаем гимнасткам терпения и удачи в достижении своей цели!

Отделение художественной гимнастики ДЮСШ 1.