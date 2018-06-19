Гимнасты из Пластуновской выступили на международном фестивале

9 июня в городе Сочи прошел творческий форум и фестиваль-конкурс «Планета искусств». В нем приняли участие более 3000 человек из всех уголков страны: республика Крым, Якутия, Ростовская область, Москва, Краснодарский край. В их числе были и воспитанники Пластуновского дома творчества.

В фестивале всем участникам нужно было представить на суд зрителей и судей свои таланты: вокал, танцы, инструментальная музыка, изобразительно-прикладное искусства и многое другое. Ребята из Пластуновского дома творчества выступали в оригинальном жанре, куда входят цирковые и спортивные программы. Их сопровождала тренер Елена Демченко.

Юные гимнасты сумели показать себя и завоевать титулы лауреатов. Виктория Филина получила титул лауреата второй степени со своим акробатическим этюдом «Вдохновение», а Екатерина Квон завоевала титул лауреата третей степени с акробатическим этюдом «Бабочка». Также ребята, в качестве приза, получили приглашение на новогодние праздничные мероприятия, которые будут проходить в Кремле.