Фото: официальный аккаунт администрации Нововеличковского сельского поселения
Нововеличковский гиревик занял 1 место на Всероссийском фестивале
В Уфе с 11 по 15 сентября проходит Всероссийский фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта.
Наш земляк, житель Нововеличковской Сергей Бурлака уже выступил в дисциплине "Гиревой спорт" и занял 1 место в весовой категории до 85 кг. Он набрал 211,5 очков гирями по 32 кг. Тренирует спортсмена Виталий Голиков.
Более 5 лет Сергей занимается данным видом спорта в поселке Найдорф, эта победа - не единственная, он не раз занимал почетные места в краевых, всероссийских и международных соревнованиях.
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