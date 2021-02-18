Глава Пластуновской рассказал о планах. Что будет сделано в станице?

Но сначала об итогах 2020-го.

17 февраля глава Пластуновского поселения Сергей Олейник отчитался о деятельности администрации за прошлый год.

Вот основные тезисы из его выступления.

НАСЕЛЕНИЕ

Сейчас в станице зарегистрировано более 12 тысяч 200 человек, число дворов превысило 4 тысячи 500. Зарегистрировано 38 юридических лиц и 350 индивидуальных предпринимателей.

ДОХОДЫ

Доходы бюджета Пластуновского сельского поселения за 2020 год составили 107 млн 35 тыс. рублей (в 2019 году было 59 млн 86 тыс. рублей).

В том числе:

собственные доходы – 42 млн 659 тыс. рублей (в 2019 – 35 млн 503 тыс. рублей)

безвозмездные поступления – 64 млн 376 тыс. руб. (в 2019 – 23 млн 583 тыс. рублей).

По сравнению с аналогичным периодом 2019 года общий объем доходов вырос на 81 %, а поступления собственных доходов увеличились на 20,2 %.

РАСХОДЫ

Расходная часть бюджета поселения за 2020 год составила 113 млн 448 тыс. рублей.

Администрацией Пластуновской и подведомственными учреждениями освоено 87 млн 853 тысячи рублей. Вот на что потрачена некоторая часть денег:

отремонтировали дороги в асфальтовом исполнении на ул. Красной от ул. Гоголя до ж/д вокзала. Общая стоимость работ - 8 млн 155 тысяч рублей. Контракт был заключен с ООО «НДор», по словам главы, работы выполнены качественно и в срок;

завершили первый этап благоустройства парка. Работы проведены благодаря привлечению субсидий из федерального и краевого бюджетов, на общую сумму 39 млн 844 тысячи рублей. На общественной территории теперь есть:

➖ пешеходные и вело-беговые дорожки;

➖ детское и спортивное оборудование, скамейки, урны;

➖ отремонтированная спортивная площадка и центральная сцена;

➖ новые светильники уличного освещения;

➖ посаженные 70 деревьев липы и 50 кустарников.

отремонтировали объекты культурного наследия регионального значения, а именно:

▪️ Братскую могилу 3 летчиков, погибших в годы Великой Отечественной войны. Стоимость работ составила 187 тыс. 450 рублей;

▪️ Братскую могилу 30 советских воинов, погибших в боях с фашистами-захватчиками. Стоимость работ составила 1 млн 181 тыс. рублей;

заасфальтировали съезды с ул. Красной (от ул. Сквозной до ж/д вокзала);

на улицах Красной и Мира перед перекрестками установили таблички с наименованиями улиц;

нанесли дорожную разметку на всех асфальтированных улицах станицы, а также обустроили пешеходные переходы на ул. Красной на пересечении с Гоголя и возле магазинов «Пятерочка» и «Агрокомплекс»;

улицы с гравийным покрытием грейдировали, а также приобрели более 1 тыс. 100 кубических метров гравийно-песчаной смеси;

из краевого бюджета поселению выделена субсидия на софинансирование организации водоснабжения населения в сумме свыше 7 млн 800 тысяч рублей. Произведен капитальный ремонт водопроводной сети на ул. Красной протяженностью 3 км 400 метров.

ЭКОЛОГИЯ

Ликвидировали 5 несанкционированных свалок.

Выпилили деревья и кустарники общей площадью 700 кв. м.

Провели субботники и мероприятия по уборке мусора.

Основные нарушения правил благоустройства в 2020 году: несвоевременный покос амброзии и другой сорной растительности, хранение строительных материалов на землях общего пользования, бесконтрольный выгул домашних животных и птиц, а также несанкционированная торговля в неустановленных местах. Протоколов по этим нарушениям составлено более 20.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

На территории поселения осуществляют свою деятельность более 100 объектов розничной торговли, на которых работают более 200 человек.

В 2020 году открылись 3 магазина продуктовых и промышленных товаров, 1 автомойка самообслуживания.

Работали 20 объектов общественного питания, из них на предприятиях закрытого типа – 3 (школьные столовые). Число работающих на предприятиях общественного питания – более 60 человек. На федеральной трассе ФАД “Дон” М4 оказывали свои услуги населению 20 объектов придорожного сервиса.

Количество объектов бытового обслуживания, оказывающих платные услуги населению, включая СТО и автомойки, – 31, среди них 9 парикмахерских. Количество работающих в объектах – более 40 человек.

На территории поселения функционируют 4 автозаправочных станции.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

В обязанности МООО «Пластуновское ЖКХ» входят содержание и эксплуатация 63 км водопроводных сетей и двух водозаборов. Силами Пластуновского ЖКХ:

➖ устранены 280 аварий на водопроводных сетях;

➖ заменены задвижки на водозаборе, отремонтированы 3 насоса;

➖ выполнены работы по грейдированию (без подсыпки гравийно-песчаной смесью) внутри станичных улиц протяженностью более 25 км;

➖ покошено более 200 тысяч кв. м сорной растительности;

➖ с улиц, общественных мест, а также со станичного кладбища вывезено более 500 куб. м мусора.

КУЛЬТУРА

В 2020 году коллектив местного ДК участвовал в государственной программе Краснодарского края «Развитие культуры» в номинации «Лучшее муниципальное учреждение культуры Краснодарского края». В итоге признан лучшим, получив денежное поощрение – 147 тысяч рублей.

На выделенные средства были приобретены барабанная установка и планшет.

ПЛАНЫ НА 2021 ГОД

Администрация подала заявку в Министерство сельского хозяйства для участия в программе «Развитие сельских территорий» по строительству малобюджетного спортивного комплекса на ул. Базарной, 82/2, на выделение денежных средств в 2022-2023 годах.

Продолжить благоустройство парка в ст. Пластуновской на ул. Мира, 28/2, начало работ 2 этапа – март, окончание – сентябрь 2021 года, выделено 28 млн 143 тыс. рублей.

Сделать ремонт дорожного покрытия в асфальтовом исполнении на ул. Красной от ул. Сквозной до ул. Гоголя.

В 2021-2022 годах планируется разработать проектно-сметную документацию по капитальному ремонту тротуара на ул. Базарной от а/д М4 «Дон» до ул. Морозова.

Разработать проектно-сметную документацию по ремонту дороги в асфальтовом исполнении на ул. Базарной от а/д М4 «Дон» до ул. Сквозной.

По многочисленным заявкам жителей сделать пешеходный переход на ул. Базарной, на пересечении с ул. Черноморской.

При наступлении благоприятных погодных условий продолжат работы по грейдированию и отсыпке улиц станицы.

Будут организовывать регулярные субботники.

Обновят баннер «Бессмертного полка».

Установка таблички с наименованием на улицах Сквозной и Базарной.

С полным отчетом главы можно ознакомиться по ссылке.