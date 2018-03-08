Глава поздравил будущих и настоящих мам в Динской ЦРБ
8 марта глава Динского района Сергей Пономарев с молодыми депутатами поздравили женщин с 8 марта, которые в этот весенний праздник находятся в родильном отделении Динской ЦРБ.
Мужчины пожелали настоящим и будущим мамам здоровья, благополучия, а также вручили подарки и, конечно же, цветы.
Глава пишет в своем аккаунте Инстаграм: "Неоспоримо: главное предназначение женщины - дарить своим близким СЧАСТЬЕ. Маленькое, трогательное, в красивом кружевном конверте. И, конечно, особые слова благодарности – женской половине медперсонала роддома, которая в это праздничное утро заступила на суточное дежурство."
Несколько лет назад журналисты "РВС" так же ездили к пациенткам родильного отделения с поздравлениями. Это всегда были очень трогательные моменты. Мамы не стеснялись фотоаппаратов и выходили к нам без макияжа, а с природной красотой, которая красит каждую женщину. Приятно, что традиция живет.
Комментарии
Клоун потешный....
И его с 8-мым мартом!!!
Кто бы нашу звезду Инстаграма с праздничком поздравил?..
Тюльпанчик ему в паращют))))
Таких "руководителей" история нашего района ещё не знала! Были всякие, но это, полное НЕДОРАЗУМЕНИЕ! Решение принятое через "стринги".
"Стринги" - их рулевой!
8 марта раньше все поздравляли Жиленко. У него как раз день рожденья. И он тоже ездил к роженицам. Походу ничего не поменялось