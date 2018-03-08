Глава поздравил будущих и настоящих мам в Динской ЦРБ

Глава поздравил будущих и настоящих мам в Динской ЦРБ
Фото instagram.com/psagup

Глава поздравил будущих и настоящих мам в Динской ЦРБ

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19 дней назад 8 МартаГлава Динского районаМеждународный женский день

8 марта глава Динского района Сергей Пономарев с молодыми депутатами поздравили женщин с 8 марта, которые в этот весенний праздник находятся в родильном отделении Динской ЦРБ. 

Мужчины пожелали настоящим и будущим мамам здоровья, благополучия, а также вручили подарки и, конечно же, цветы.

Глава пишет в своем аккаунте Инстаграм: "Неоспоримо: главное предназначение женщины - дарить своим близким СЧАСТЬЕ. Маленькое, трогательное, в красивом кружевном конверте. И, конечно, особые слова благодарности – женской половине медперсонала роддома, которая в это праздничное утро заступила на суточное дежурство." 

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Несколько лет назад журналисты "РВС" так же ездили к пациенткам родильного отделения с поздравлениями. Это всегда были очень трогательные моменты. Мамы не стеснялись фотоаппаратов и выходили к нам без макияжа, а с природной красотой, которая красит каждую женщину. Приятно, что традиция живет.

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Комментарии

Варя
Варя 18 дней назад

Клоун потешный....

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11
Традиция
Традиция 18 дней назад

И его с 8-мым мартом!!!

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8
Баян Ширянов
Баян Ширянов 18 дней назад

Кто бы нашу звезду Инстаграма с праздничком поздравил?..

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6
От пацанов
От пацанов 18 дней назад

Тюльпанчик ему в паращют))))

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7
С праздником!
С праздником! 17 дней назад

Таких "руководителей" история нашего района ещё не знала! Были всякие, но это, полное НЕДОРАЗУМЕНИЕ! Решение принятое через "стринги".

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4
Семён Горбунков
Семён Горбунков С праздником! 17 дней назад

"Стринги" - их рулевой!

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3
Кот
Кот 17 дней назад

8 марта раньше все поздравляли Жиленко. У него как раз день рожденья. И он тоже ездил к роженицам. Походу ничего не поменялось

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2