Глава поздравил будущих и настоящих мам в Динской ЦРБ

8 марта глава Динского района Сергей Пономарев с молодыми депутатами поздравили женщин с 8 марта, которые в этот весенний праздник находятся в родильном отделении Динской ЦРБ.

Мужчины пожелали настоящим и будущим мамам здоровья, благополучия, а также вручили подарки и, конечно же, цветы.

Глава пишет в своем аккаунте Инстаграм: "Неоспоримо: главное предназначение женщины - дарить своим близким СЧАСТЬЕ. Маленькое, трогательное, в красивом кружевном конверте. И, конечно, особые слова благодарности – женской половине медперсонала роддома, которая в это праздничное утро заступила на суточное дежурство."

Несколько лет назад журналисты "РВС" так же ездили к пациенткам родильного отделения с поздравлениями. Это всегда были очень трогательные моменты. Мамы не стеснялись фотоаппаратов и выходили к нам без макияжа, а с природной красотой, которая красит каждую женщину. Приятно, что традиция живет.



