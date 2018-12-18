Глава Динского района Сергей Пономарев не вернулся из отпуска

Глава Динского района Сергей Пономарев не вернулся из отпуска
Фото: архив "РВС".

Глава Динского района Сергей Пономарев не вернулся из отпуска

  2017
19 часов назад Газета РВСГлава Динского районаГлава Динского района не вернулся из отпускаГлавные новости Динского районаДинской районНовостиСергей Пономарев

Сегодня, 18 декабря 2018 года, у Сергея Пономарева официально закончился отпуск.

Как стало известно «РВС» из источников в администрации Динского района, на работу он не вышел. Официальная причина отсутствия неизвестна.

Пояснительной бумаги из правоохранительных органов или из суда не поступало.

В табеле допускается отметка об отсутствии по невыясненным причинам, которая и будет поставлена.

Напомним, в многочисленных средствах массовой информации появилась информация, что в ночь с 12 на 13 декабря 2018 года в Краснодаре сотрудниками правоохранительных органов задержан человек, похожий на главу администрации Динского района, по подозрению в получении взятки в шесть миллионов.

По версии следствия, глава муниципалитета обещал за определенную сумму вознаграждения ускорить получение застройщиком бюджетных средств в рамках контракта.

Комментарии

Сергей
Сергей 12 часов назад

-1

Ответить
0
Кот
Кот 11 часов назад

С конфискацией бы

Ответить
0
Воронежская
Воронежская 11 часов назад

Да уж, сходил в отпуск. Думал на Канары поехать, а приехал в рифму.

Ответить
0
Антихрист
Антихрист 10 часов назад

Кто б ещё главу Васюринской и всю его шоблу родственников и кумовьёв отправил в такой отпуск из которого прямиком на нары......

Ответить
0
Сергей
Сергей 6 часов назад

Доравлся сучёнок . Один хрен кто ставил тот и словечко замолвит а там уж скоко заплатят. Уже и верить щас не кому все эти пиары , интрижки ...... только им и на руку херои .....

Ответить
0