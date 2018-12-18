Глава Динского района Сергей Пономарев не вернулся из отпуска

Сегодня, 18 декабря 2018 года, у Сергея Пономарева официально закончился отпуск.

Как стало известно «РВС» из источников в администрации Динского района, на работу он не вышел. Официальная причина отсутствия неизвестна.

Пояснительной бумаги из правоохранительных органов или из суда не поступало.

В табеле допускается отметка об отсутствии по невыясненным причинам, которая и будет поставлена.

Напомним, в многочисленных средствах массовой информации появилась информация, что в ночь с 12 на 13 декабря 2018 года в Краснодаре сотрудниками правоохранительных органов задержан человек, похожий на главу администрации Динского района, по подозрению в получении взятки в шесть миллионов.

По версии следствия, глава муниципалитета обещал за определенную сумму вознаграждения ускорить получение застройщиком бюджетных средств в рамках контракта.