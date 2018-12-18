Глава Динского района Сергей Пономарев не вернулся из отпуска
Сегодня, 18 декабря 2018 года, у Сергея Пономарева официально закончился отпуск.
Как стало известно «РВС» из источников в администрации Динского района, на работу он не вышел. Официальная причина отсутствия неизвестна.
Пояснительной бумаги из правоохранительных органов или из суда не поступало.
В табеле допускается отметка об отсутствии по невыясненным причинам, которая и будет поставлена.
Напомним, в многочисленных средствах массовой информации появилась информация, что в ночь с 12 на 13 декабря 2018 года в Краснодаре сотрудниками правоохранительных органов задержан человек, похожий на главу администрации Динского района, по подозрению в получении взятки в шесть миллионов.
По версии следствия, глава муниципалитета обещал за определенную сумму вознаграждения ускорить получение застройщиком бюджетных средств в рамках контракта.
Комментарии
-1
С конфискацией бы
Да уж, сходил в отпуск. Думал на Канары поехать, а приехал в рифму.
Кто б ещё главу Васюринской и всю его шоблу родственников и кумовьёв отправил в такой отпуск из которого прямиком на нары......
Доравлся сучёнок . Один хрен кто ставил тот и словечко замолвит а там уж скоко заплатят. Уже и верить щас не кому все эти пиары , интрижки ...... только им и на руку херои .....