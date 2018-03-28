Глава района отчитывается о работе администрации за прошлый год

Сегодня, 28 марта 2018 года, в Доме культуры поселка Украинского проходит отчет главы Динского района Сергея Пономарева о деятельности администрации в 2017 году и задачах на 2018 год.

Молебен в память о погибших.

Перед началом отчета в православном приходе Храма покрова пресвятой Богородицы прошел молебен в память погибших в торговом центре «Зимняя вишня» 25 марта.

Сессия тоже началась с минуты молчания. В президиуме: заместитель председателя Совета МО Динской район Надежда Тараскина, председатель Совета депутатов МО Динской район Юрий Ильченко и сам глава Сергей Пономарев.

Планировалось, что отчет главы района в поселке Украинском, откуда родом сам Сергей Пономарев, станет настоящим праздником с развлечением для детей и взрослых. Но трагедия в Кемерове и объявленный по всей России траур внесли свои коррективы в повестку дня.

Сергей Пономарев не сразу приступил к отчету, а вспомнил о трагедии, обратившись к жителям: "Обращайте внимание на любое заведение, где много детей. Сейчас будут проверки, но и вы смотрите по сторонам".

Поблагодарил предыдущее руководство района и сразу наметил цель: необходимо не только удержать результат, но и сделать толчок в дальнейшем развитии района.

Рассказал о насущном вопросе – газификации Старомышастовского поселения. В 2017 году голубое топливо пришло в 50 домов, в этом году в плане – более 250. Мусорная проблема тоже не осталась без внимания. Количество жалоб на цены и качество уборки в 2017 году выросло. В этом направлении была закрыта свалка, в Динской дополнительно установили и заменили 120 контейнеров.

Продолжается работа над укреплением материально-технической базы лечебных учреждений. Появилось новейшее оборудование, а в этом году на хуторе Карла Маркса появится офис врача общей практики. Озвучил Сергей Пономарев и цифры бюджета. В 2017 году доходы – 2 млрд 202 млн рублей, расходы – 2 млрд 232 млн рублей. На социально-культурную сферу направлено 86 процентов – 1 млрд 919 млн.

Одна из основных проблем – недоимки по налогам.

Но с помощью проводимых работ удалось по этой части вовлечь в бюджет почти 37 миллионов рублей.