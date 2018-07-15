Главное за 2 недели: не едем на море, взрыв, отключение электроэнергии

Что больше всего волновало жителей Динского района за эти дни? Для вас подборка самых популярных публикаций со 2 по 15 июля 2018 года.

Самая пора ехать к морю, многие уже берут отгулы, отпуска, запасаются солнцезащитными кремами и купальниками по последней пляжной моде. Вот только куда ехать? По рассказам очевидцев, на побережье сейчас не сладко.

Пользователи шокированы проишествием, которое произошло в неизвестном городе с неизвестной девочкой. Что же случилось на самом деле и девочка ли это?

Когда и в каких населенных пунктах Динского района произойдет отключеие электроэнергии в этом месяце.