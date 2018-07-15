Главное за 2 недели: не едем на море, взрыв, отключение электроэнергии

Главное за 2 недели: не едем на море, взрыв, отключение электроэнергии
Самые интересные новости за 2 недели.

Главное за 2 недели: не едем на море, взрыв, отключение электроэнергии

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6 часов назад Газета РВСГлавное за две неделиДинской районИтоги неделиНовости

Что больше всего волновало жителей Динского района за эти дни? Для вас подборка самых популярных публикаций со 2 по 15 июля 2018 года.

Очевидцы: на море сейчас лучше не ехать

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Самая пора ехать к морю, многие уже берут отгулы, отпуска, запасаются солнцезащитными кремами и купальниками по последней пляжной моде. Вот только куда ехать? По рассказам очевидцев, на побережье сейчас не сладко.

"Произошел взрыв. Это может случиться и с вами" (18+)

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Пользователи шокированы проишествием, которое произошло в неизвестном городе с неизвестной девочкой. Что же случилось на самом деле и девочка ли это?

График плановых отключений электроэнергии на июль

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Когда и в каких населенных пунктах Динского района произойдет отключеие электроэнергии в этом месяце.

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