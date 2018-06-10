Главное за две недели: программа на День района, гибель пчел, змеи в Динской

Что больше всего волновало жителей Динского района за эти дни? Для вас подборка самых популярных публикаций с 28 мая по 10 июня 2018 года.

Уже завтра Динской район отметит свой очередной день основания. Какие именно мероприятия ждут гостей праздника, узнала редакция "РВС".

Участок в станице Динской кишит змеями

К нам в редакцию обратилась жительница станицы Динской с жалобой на соседа. По ее словам, дело в том, что он систематически не убирает свой огород: не косит траву, не облагораживает территорию. Это длится не один год. В итоге, там завелись змеи. Все подросбности — в материале.

В Динском районе за выходные произошла массовая гибель пчел

Пчеловоды Динского района в панике – за один день массово погибли их маленькие питомцы. Подробнее читайте в материале.