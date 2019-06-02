Главное за неделю: бруцеллез, «Мак-2019», звезды на День района
Темы, которые вызвали наибольший резонанс в период с 27 мая по 2 июня 2019 года среди читателей «РВС».
В Динском районе зафиксирован очаг бруцеллеза
Случилось это в Новотитаровском сельском поселении в личном подсобном хозяйстве Георгия Межяна.
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Операция «Мак-2019» проходит в Динском районе
Межведомственная комплексная оперативно-профилактическая операция «Мак-2019» проходит на территории Динского района.
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Какие звезды выступят на День Динского района?
Главная интрига праздника заключается в том, кто же из звезд отечественной эстрады выступит перед жителями Динского района.
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