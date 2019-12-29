Главное за неделю: бюджет, отключения света, ДТП

Главное за неделю: бюджет, отключения света, ДТП

Главное за неделю: бюджет, отключения света, ДТП

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16 часов назад БюджетГазета РВСДТПНет светаНовости Динского районаСтаромышастовская

Что волновало жителей Динского района на этой неделе? Для Вас подборка самых популярных публикаций с 23 по 29 декабря.

24 декабря более 2300 жителей района останутся без света

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Публикация про неплановые отключения в Динском районе вызвала большой интерес у читателей.


В Старомышастовской автобус сбил велосипедиста

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24 декабря водитель автобуса сбил пожилого велосипедиста.


Депутаты приняли бюджет Динского района на 2020 год

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25 января, на 68 сессии Совета депутатов Динского района утвердили бюджет на следующий, 2020 год. О планируемых доходах и расходах читайте в публикации.

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