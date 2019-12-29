Главное за неделю: бюджет, отключения света, ДТП
Что волновало жителей Динского района на этой неделе? Для Вас подборка самых популярных публикаций с 23 по 29 декабря.
24 декабря более 2300 жителей района останутся без света
Публикация про неплановые отключения в Динском районе вызвала большой интерес у читателей.
В Старомышастовской автобус сбил велосипедиста
24 декабря водитель автобуса сбил пожилого велосипедиста.
Депутаты приняли бюджет Динского района на 2020 год
25 января, на 68 сессии Совета депутатов Динского района утвердили бюджет на следующий, 2020 год. О планируемых доходах и расходах читайте в публикации.
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