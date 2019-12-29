Главное за неделю: бюджет, отключения света, ДТП

Что волновало жителей Динского района на этой неделе? Для Вас подборка самых популярных публикаций с 23 по 29 декабря.

Публикация про неплановые отключения в Динском районе вызвала большой интерес у читателей.





24 декабря водитель автобуса сбил пожилого велосипедиста.





25 января, на 68 сессии Совета депутатов Динского района утвердили бюджет на следующий, 2020 год. О планируемых доходах и расходах читайте в публикации.