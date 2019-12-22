Главное за неделю: дело, экс-главы, изменение движения, портреты героев

Темы, вызвавшие резонанс с 15 по 22 декабря.

Расследование уголовного дела в отношении экс-главы Динского района Сергея Пономарева завершено. Его обвиняют по двум эпизодам получения взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Теперь движение по улицам, находящимся рядом с рынком, станет односторонним. Сейчас схема движения находится на согласовании в ГИБДД ОМВД России по Динскому району.





Резонансный случай произошел в Динской. В редакцию обратился мужчина, который рассказал, что нашел на мусорке портреты погибших при исполнении служебных обязанностей в Афганистане и Чечне. Его, как любого человека с совестью, возмутил подобный факт. Поэтому он и принес портреты в «РВС».



