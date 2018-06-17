Главное за неделю: День района, о сборе мусора, поджег
Что больше всего волновало жителей Динского района за эти дни? Для вас подборка самых популярных публикаций с 11 по 17 июня 2018 года.
День Динского района: праздничное шествие (фоторепортаж)
11 июня 2018 года, Динской район празднует свое 57-летие, а станица Динская – 224 года со дня основания. Фоторепортаж с торжественного шествия в статье.
О Динском полигоне, перевернутых баках, договорах и не только
В прошлом году в Динской район пришел региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами – АО «Мусороуборочная компания». За это время были недовольства по поводу качества работы, завышенных тарифов, наболевший вопрос – о мусорном полигоне.
В Динской студент поджег своего одногруппника
В редакцию обратилась читательница, которая поведала из ряда вон выходящую историю: студент поджег своего одногруппника.
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