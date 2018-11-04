Главное за неделю: дохнет рыба, ДТП, динчанин устраивал стихийную свалку

Какие материалы за прошлую неделю волновали читателей "РВС" больше всего.

Жители: "В Динской массово дохнет рыба"

В субботу, 27 октября, в «РВС» написал житель Динской и сообщил, что в этот день он увидел, что на прудах возле полигона, куда свозят мусор, массово дохнет рыба.

В ДТП в Динской попал мотоциклист

29 октября примерно в 18 часов произошло ДТП на пересечении улиц Широкой и Комсомольской. По предварительным данным, мотоциклист двигался по главной, легковой автомобиль, выезжая на дорогу, не предоставил преимущества мотоциклу и допустил столкновение.

Динчане поймали мужчину, который пытался устроить стихийную свалку

28 октября 2018 года, в станице Динской на пересечении улиц Кирова и Динской местные жители вместе с председателем ТОС №8 Сергеем Улезько обнаружили мужчину, который привез целый прицеп садового мусора и выбрасывал его рядом с мусорными баками.