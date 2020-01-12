Главное за неделю: ДТП, долг у пенсионерки в полмиллиона рублей
Новости, которые вызвали наибольший резонанс среди читателей "РВС" в период с 6 по 12 января 2020 года.
Под Васюринской в аварии погибли мать с дочерью
Рано утром 8 января на дороге, ведущей из Васюринской в Динскую, произошло смертельное ДТП.
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У динчанки неожиданно появился долг в полмиллиона рублей
История о том, как у пенсионерки появилась задолженность в полмиллиона рублей "из воздуха".
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В Старомышастовской в ДТП попало такси с пассажиром
7 января в 21.40 в станице Старомышастовской произошла авария с участием автомобиля такси.
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