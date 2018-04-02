Главное за неделю: ДТП, пожар в Кемерово, жалобы на морг

Что больше всего волновало жителей Динского района на прошлой неделе? Для вас подборка самых популярных публикаций "РВС" с 26 марта по 2 апреля 2018 года.

Сегодня, 26 марта, в 5.45 в районе станицы Васюринской на трассе «Краснодар – Кропоткин» произошло серьезное ДТП. 23-летний водитель ВАЗ-2107 столкнулся с двумя микроавтобусами марки «Форд», в которых находились пассажиры.

Водитель отечественного авто от полученных травм скончался на месте, известно, что он был жителем Усть-Лабинского района. Пострадали 11 человек.

Страшная трагедия, которая случилась в Кемерово, подняла волну негодования и шквал эмоций у россиян. По официальным данным, при пожаре 25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» погибли 64 человека, в том числе 9 детей. Многие пострадавшие находятся в тяжелом состоянии в больнице.

В то же время уже к середине дня 27 марта появились данные, что в созданном родственниками пострадавших штабе подтвердили цифру в 64 пострадавших, но утверждается, что несовершеннолетних – 41.

Когда в семью приходит траур, на плечи близких ложатся заботы по организации похорон. И здесь зачастую приходится сталкиваться с довольно серьезными тратами. Но позже, отойдя от шока, некоторые приходят в недоумение: за что они отдают такие суммы?