Главное за неделю: два убийства, поликлиника переезжает, происшествие

Важные новости недели с 8 по 14 октября.

Возмущенные жители Динского района рассказали «РВС» о ситуации, которая произошла с ними в районном отделе УФМС 8 октября, они прикрепили даже переписку из чата «Вотсаппа».

Сразу два убийства за один день произошли в станице Нововеличковской. Подробнее в статье.

В «РВС» снова обратились жители станицы Новотитаровской с жалобой на состояние детской поликлиники. Но как оказалось, проблема вскоре решится.



