Главное за неделю: два убийства, поликлиника переезжает, происшествие

Главное за неделю: два убийства, поликлиника переезжает, происшествие

Главное за неделю: два убийства, поликлиника переезжает, происшествие

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6 часов назад Главное за неделюДинской районНовости Динского района

Важные новости недели с 8 по 14 октября. 

Во время учений полиции человеку пришлось вызывать скорую помощь

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Возмущенные жители Динского района рассказали «РВС» о ситуации, которая произошла с ними в районном отделе УФМС 8 октября, они прикрепили даже переписку из чата «Вотсаппа».

В Нововеличковской в воскресенье произошло два убийства

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Сразу два убийства за один день произошли в станице Нововеличковской. Подробнее в статье.

Новотитаровская детская поликлиника переезжает

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В «РВС» снова обратились жители станицы Новотитаровской с жалобой на состояние детской поликлиники. Но как оказалось, проблема вскоре решится.


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