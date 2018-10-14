Главное за неделю: два убийства, поликлиника переезжает, происшествие
Важные новости недели с 8 по 14 октября.
Во время учений полиции человеку пришлось вызывать скорую помощь
Возмущенные жители Динского района рассказали «РВС» о ситуации, которая произошла с ними в районном отделе УФМС 8 октября, они прикрепили даже переписку из чата «Вотсаппа».
В Нововеличковской в воскресенье произошло два убийства
Сразу два убийства за один день произошли в станице Нововеличковской. Подробнее в статье.
Новотитаровская детская поликлиника переезжает
В «РВС» снова обратились жители станицы Новотитаровской с жалобой на состояние детской поликлиники. Но как оказалось, проблема вскоре решится.
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