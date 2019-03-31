Главное за неделю: эвакуация в суде, малыш на остановке, просьбы к главе

Темы, которые больше всего волновали читателей «РВС» с 24 по 31 марта.

Эвакуация в Динском суде

25 марта, примерно в 12 часов дня из здания Динского суда были эвакуированы все сотрудники и посетители.

В Динской малыша оставили одного на остановке

Об этом в редакцию «РВС» сообщила динчанка.

– Я сошла с автобуса № 108 на остановке на консервном заводе. Сразу увидела ребенка, сидящего в детском велосипеде. На вид ему меньше трех лет. Никого рядом с ним не было...

Чего жители Динского района ждут от Евгения Пергуна?

21 марта главой Динского района был выбран Евгений Пергун.

В социальных сетях «РВС» мы запустили опрос среди читателей на тему пожеланий и напутствий новому главе. Итак, чего же ждут жители от Евгения Пергуна? Подборка самых ярких и актуальных пожеланий.