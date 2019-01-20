Главное за неделю: голая женщина, пропала девочка, расписание автобусов

Что волновало жителей Динского района на этой неделе? Для вас подборка популярных публикаций с 14 по 20 января.

Беспрецедентный случай произошел вчера (15 января) в станице Динской.

При повороте на улицу Береговую возле магазина плитки обнаружили женщину, которая сидела по пояс голая. Журналист подошла к ней, поинтересовалась, нужна ли помощь. Женщина молча встала и ушла.

Пропавшую девочку из Пшады ищут в Динской

15 января в селе Пшада Геленджикского района пропала пятнадцатилетняя Ксения Иванова.

Из автобуса она вышла в Краснодаре и спрашивала, как добраться до Динской.





Пригородное расписание автобусов по Динскому району

Актуальное пригородное расписание автобусов по Динскому району.



