Главное за неделю: голая женщина, пропала девочка, расписание автобусов
Что волновало жителей Динского района на этой неделе? Для вас подборка популярных публикаций с 14 по 20 января.
На улицах Динской заметили гуляющую голую женщину
Беспрецедентный случай произошел вчера (15 января) в станице Динской.
При повороте на улицу Береговую возле магазина плитки обнаружили женщину, которая сидела по пояс голая. Журналист подошла к ней, поинтересовалась, нужна ли помощь. Женщина молча встала и ушла.
Пропавшую девочку из Пшады ищут в Динской
15 января в селе Пшада Геленджикского района пропала пятнадцатилетняя Ксения Иванова.
Из автобуса она вышла в Краснодаре и спрашивала, как добраться до Динской.
Пригородное расписание автобусов по Динскому району
Актуальное пригородное расписание автобусов по Динскому району.
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